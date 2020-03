Mehr Geld für Gewaltschutz? „Tropfen auf den heißen Stein“

Wie lässt sich die Gewalt an Frauen stoppen? Die zwei Millionen Euro mehr, die die Regierung ausgeben will, reichen Opferschützern nicht.

Statistisch war es es zuletzt rund alle zehn Tage so weit. Das Gesicht einer Frau prangt auf Titelseiten, die Schlagzeile: Erstochen, erschossen, erdrosselt, womöglich vor den Kindern, und die Geschichten, wie es so weit kam, die ähneln sich meist: Die Frau will sich trennen, fast immer gab es Vorzeichen, im Umfeld wusste man um Gewalt, Besitzdenken, Eifersucht. Oft wusste davon auch die Polizei, es gab Anzeigen, Wegweisungen usw.