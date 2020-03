„Ich war nie eine Soldatin“

(c) Adam Ihse / TT News Agency / pic (Adam Ihse)

Juliette Binoche spielt an der Seite von Catherine Deneuve die Tochter einer Filmdiva, die unter den Starallüren ihrer Mutter leidet.

Eine Autorin leidet unter den Diva-Allüren ihrer Superstar-Mutter: Die hinreißende Juliette Binoche spielt in Kore-edas feinsinniger Tragikomödie „La Vérité – Leben und lügen lassen“ erstmals mit Schauspiellegende Catherine Deneuve.

Jeden Tag begleitete ich meine Tochter zur Schule“, „ich achtete auch immer auf ihre gesunde Ernährung“: Die erfolgreiche Drehbuchautorin Lumir (Juliette Binoche) kann es kaum fassen: Was ihre Mutter, Starschauspielerin Fabienne (Catherine Deneuve) in ihren soeben erschienenen Memoiren behauptet, ist von der Wahrheit weit entfernt. Fabienne hat den Ruhm immer mehr geliebt als ihre Tochter, und dass sich die alternde Diva nun ihr Leben wie eine Traumrolle zurechtgeschrieben hat, stößt Lumir sauer auf. Anlässlich der Buchpräsentation stattet Lumir samt amerikanischem Ehemann (Ethan Hawke) und Kind ihrer Mama in der Pariser Villa einen Besuch ab. Dabei brechen alte Konflikte auf – aus denen dann zarte, neue Bindungen sprießen. Mit seinen zärtlich-witzigen und klugen Familienporträts wie „Unsere kleine Schwester“ oder „Shoplifters – Familienbande“ hat der japanische Filmemacher Hirokazu Kore-eda zahlreiche Herzen und Auszeichnungen erobert. Nun präsentiert er mit „La Vérité – Leben und lügen lassen“ seine erste internationale Arbeit, und Juliette Binoche lässt darin ihr großes Talent und ihr berühmtes Lächeln strahlen.

Dieser Film war Ihre erste Zusammenarbeit mit Catherine Deneuve. Wie war sie?

Juliette Binoche: Es war durchaus eine Herausforderung. Sie ist ein wunderbarer Mensch – aber sicher nicht immer einfach. Und man muss sich ihr Vertrauen erst verdienen. Sie ist eine Frau mit zwei Seiten – nach außen hin wirkt sie so stark, so grandios, fast arrogant. Aber ich habe sie auch als sehr sensible, verletzliche Person erlebt.

Bei einer Pressekonferenz zu diesem Film hat Deneuve Sie als „wackere Soldatin“ bezeichnet. Was sagen Sie dazu?

Ich war nie eine Soldatin. Aber ich versuche immer, mein Bestes zu geben.

Ist es schwieriger, eine Mutter-Tochter-Beziehung zu spielen als eine Liebesbeziehung – weil man zu seinem inneren, verwundbaren Kind zurückfinden muss?

Man muss immer zu seinem inneren Kind zurückfinden, egal, um welche Rolle und um welche Beziehung es sich handelt. Wenn man menschliche Wesen spielt, dann muss man auch alles geben, was einen Menschen ausmacht. Das ist man der Figur schuldig.

Sie wollten schon seit Langem mit Regisseur Kore-eda arbeiten, wie kam es nun dazu?

Seit ich sein „Nobody Knows“ gesehen habe, wollte ich unbedingt mit ihm drehen. Vor 14 Jahren haben wir uns dann beim Cannes-Filmfestival kennengelernt. Aber erst jetzt hat es mit unserem gemeinsamen Film funktioniert.

Sie schreiben auch selbst, nicht wahr?

Ja, ich habe sogar schon Gedichtbände herausgegeben. In einem habe ich für jeden Regisseur, mit dem ich mal gearbeitet habe, ein Gedicht geschrieben. Es wird wohl bald Zeit für Teil zwei.

Gibt es Regisseure, mit denen Sie arbeiten wollten, die aber abgelehnt haben?

Ob ich jemals beruflich Zurückweisung erlebt habe, wollen Sie wissen? Ja, natürlich, wie jeder Schauspieler!

„La Vérité“ spielt im Schauspieler-Milieu. Finden Sie, der Film ist ein akkurates Porträt Ihres Berufes?

Ja, schon. In einer gewissen Weise arbeitet Kore-eda wie ein Journalist. Er hat viel mit uns über unseren Job geredet und viel recherchiert. Aber er liebt auch das Mysterium, das sich um die Schauspielerei aufgebaut hat, die geheimnisvollen Rituale rundherum.

Apropos Journalist: Unser Berufsstand kommt im Film ja meist nicht sehr gut weg, auch „La Vérité“ beginnt mit einem für den Filmjournalisten ziemlich peinlichen Interview. Sehen Sie uns wirklich so?

Ach nein (lacht). Klar gibt es da einige unangenehme Leute, aber das ist wohl bei allen Berufen so. Umgekehrt habe ich persönlich von Journalisten viel gelernt. Sie stellen oft Fragen, die mir ganz neue Sichtweisen eröffnen.

Catherine Deneuves Filmfigur ist Starschauspielerin, sie hat immer eine Entourage von Leuten um sich, die ihr bei den Verrichtungen des Alltags helfen. Haben Sie auch so eine Gruppe von Helferleins?

Das hängt davon ab, woran ich arbeite. Manche Rollen erfordern es, dass man Hilfe hat, vor allem, wenn man jeden Tag dreht und vielleicht auch noch die Familie mit auf dem Set ist. Bei anderen Filmen aber habe ich niemanden, weil es schlicht nicht notwendig ist.

Steckbrief Juliette BinocheGeboren wurde Binoche 1964 in Paris als Tochter zweier Künstler. 1968 trennten sich die Eltern, Binoche kam ins Internat und begann dort mit der Schauspielerei. 1983 castete sie Jean-Luc Godard für „Hail Mary“. 1985 folgte die erste Hauptrolle in André Téchinés „Rendez-vous“. 1988 wurde sie mit „Die wunderbare Leichtigkeit des Seins“ internationalbekannt. „Der Englische Patient“ (1996, Oscar als beste Nebendarstellerin) machte sie zum Superstar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2020)