Grußformel Neu

Corona ändert die Umgangsformen, die Britensuchen eine Alternative zum Händeschütteln.

Das Signal hätte deutlicher nicht sein können. Während die britische Regierung noch ihren Notfallplan für das Coronavirus zusammenschusterte, trug die Queen erstmals seit ihrer Thronbesteigung 1952 bei einer Ordensverleihung Handschuhe. Erstmals! Vor dem guten alten Händedruck wird nämlich neuerdings dringend gewarnt.

Zwar handle es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte der Hof mit. Aber mit einem Lebensalter von bald 94 Jahren zählt die Monarchin bei allem Respekt wohl zur primären Risikogruppe.

Der Brauch des Händeschüttelns soll daher kommen, dass man sich gegenseitig zeigt, keine Waffen zu tragen. Das Ritual ist allerdings offenbar eine Riesenferkelei: „Wir tragen rund 3200 Bakterien von 150 verschiedenen Arten an unseren Händen“, sagt Nicky Milnervon der Anglia Ruskin University. Was tun also in einer Zeit, in der die nackte Hand zur potenziellen Waffe geworden ist?

Die britische Regierung setzt vor allem auf eine oft vergessene Tugend und rät zum gründlichen Händewaschen. In öffentlichen Toiletten waren früher Schilder mit der Aufschrift angebracht: „Now wash your hands!“ Das klang nicht nur wie eine Drohung, das war eine. Nun empfiehlt Premierminister Boris Johnson gegen das Virus: „Mit Seife und heißem Wasser gründlich waschen und zweimal ,Happy Birthday‘ singen.“

Besuchern will er allerdings weiter die Hand schütteln. Wenn sie es zulassen. Denn andere suchen schon Alternativen. Hoch im Kurs sind aktuell neben Ellbogendrücken und Fußerln für Anfänger auch Verneigungen nach asiatischem Vorbild. Wo Corona ja auch herkommt.

