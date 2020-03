Coronavirus: Olympia kennt noch keine Krise

Das Coronavirus bedroht auch die Sommerspiele in Tokio, das Internationale Olympische Komitee folgt besonnen den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation und sieht aktuell keinen Grund für eine Absage. Erst Ende Mai wird entschieden.

Das Coronavirus hat längst auch die Sportwelt in Griff. Es hagelt serienweise Absagen: ob Radrennen, Formel E (Rom) und Fußballspiele in Italien, MotoGP in Katar, Sportevents in der Schweiz etc. Doch Veranstaltungen in der Größenordnung einer Fußball-EM (ab 12. Juni, Eröffnungsspiel in Rom) oder Olympia (ab 24. Juli, Tokio) sollen stattfinden. Die Erklärungen, warum Verbände wie Uefa, Fifa, FIA oder IOC Begriffe wie Verschiebungen oder Absage meiden, verlangen Weitblick. Und: Das Zuwarten hat keineswegs nur finanzielle Hintergedanken, wenngleich der Olympia-Umsatz von 2017 bis 2020 mit sechs Milliarden Euro darauf schließen lassen könnte. Nein, man nimmt diese Krise ernst.