Was hat ein „Sozialist“ im Weißen Haus verloren?

Der Linkspopulist Bernie Sanders könnte zum Herausforderer Trumps werden. Wie ist sein Wahlprogramm ökonomisch einzuordnen? Und welche Tradition hat linke Politik im Heimatland des Kapitalismus?

Gar nichts ist faul im Staat Dänemark. Sein Land sei „eine erfolgreiche Marktwirtschaft mit viel Freiheit, um seine Träume zu erfüllen und so zu leben, wie man will“, beteuerte Lars Løkke Rasmussen, damals Premierminister, bei einer Rede auf der US-Universität Harvard im Jahr 2015. Vor allem sei Dänemark „weit davon entfernt, eine sozialistische Planwirtschaft zu sein“. Warum diese seltsame, für europäische Ohren überflüssig klingende Klarstellung? Es war die Zeit der amerikanischen Vorwahlen. Bernie Sanders, erstmals Anwärter auf eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten, nannte als Vorbild für seine Visionen den Wohlfahrtsstaat skandinavischer Prägung, besonders Dänemark, und bezeichnete sich zugleich, wie heute noch, als „demokratischen Sozialisten“. Aber was heißt das in Amerika? Ist der Senator aus Vermont, dem die Jugend zujubelt und der auch nach dem Super Tuesday als Trump-Herausforderer noch gut im Rennen liegt, nun ein Sozialdemokrat, ein Kommunist oder irgendetwas dazwischen?