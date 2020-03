Stürmische Zeiten für Ludwig

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Die SPÖ-Stadträte (hier bei einer Pressekonferenz im Vorjahr) wollen am Montag in Frauenkirchen rote Leuchtturmprojekte vorstellen.

Die Klubtagung der SPÖ Wien geht wieder im Burgenland über die Bühne. Zu erwarten ist, dass im Wahljahr wieder das Füllhorn geöffnet wird – mitten in roten Turbulenzen.

Für Montag ist im Burgenland Thermenwetter angesagt. Also ordentlich Regen. In den wird SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im doppelten Sinn kommen, wenn sie nach Frauenkirchen zur Klubtagung der Wiener SPÖ fährt. Denn an Entspannung im Tagungssaal neben der dortigen Therme ist für die schwer unter Druck geratene rote Parteichefin nicht zu denken – hatte ihr Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig doch vor wenigen Tagen verärgert ausgerichtet: Er sehe keine Möglichkeit, für Rendi-Wagners Mitgliederbefragung zu mobilisieren.