Der geschrumpfte Favorit, der plötzlich wieder in die Rolle des großen Herausforderers Donald Trumps geschlüpft ist: „Joe Biden is back.“

Jeder kennt Joe Biden als Senator und Vizepräsidenten Barack Obamas. Der 77-Jährige kann sich nicht neu erfinden. Als Kandidat des moderaten Flügels der Demokraten ist er nach zähem Wahlkampfstart plötzlich wieder obenauf.

Ausgerechnet Dallas, Schauplatz des Attentats auf John F. Kennedy, wurde mehr als 56 Jahre später zum Wendepunkt im Wahlkampf der Demokraten. Am Vorabend des „Super Tuesday“ und somit auch der Primary in Texas versammelte sich das Establishment der Partei hinter jenem Mann, der nominell als Favorit der Opposition ins Rennen um die Präsidentschaft gestartet war, zuletzt beinahe hoffnungslos ins Hintertreffen geriet und der den Namen der drei Kennedy-Brüder fast so oft im Mund führt wie den Barack Obamas.