DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen hält die gegenwärtige Krise am ehesten mit der von 2016 vergleichbar. Damals fürchteten viele eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft. Dass sich ausgerechnet chinesische Aktien relativ gut halten, sieht er als gutes Zeichen.

Die Presse: Vor einem Jahr haben wir über die Korrektur gesprochen, die Ende 2018 stattgefunden hat. Jetzt sind wir wieder mitten in einer Korrektur. Ist es diesmal schlimmer?



Klaus Kaldemorgen: Damals hat es die Korrektur gegeben, da man davon ausgegangen ist, dass die Zinsen in den USA steigen. Das hat sich Anfang 2019 völlig ins Gegenteil verdreht und für eine Hausse gesorgt. Jetzt haben wir eine andere Situation, eine Epidemie, wie wir sie bisher nicht gesehen haben. Da fehlt die Erfahrung. Kann man das mit dem SARS-Virus vergleichen? Es verbreitet sich rascher, die Mortalitätsrate ist im Vergleich bis dato nicht so hoch, die wirtschaftlichen Konsequenzen sind enorm. Im Jänner sind die Börsen nach einer kurzen Zuckung auf neue Hochs gestiegen. Da man gesagt hat: Das ist nicht schön, aber am Ende des Tages bedeutet das, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter unten halten und sogar senken müssen. Das kommt den Aktienmärkten zugute. Jetzt sieht man aber: Es gibt keinen Free Lunch. Die Zinsen sinken zwar, aber wirtschaftliche Aktivitäten scheinen zum Stillstand zu kommen. Das wird sich im ersten Quartal dramatisch in den Wachstumsraten niederschlagen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir technisch gesehen in eine Rezession rutschen.



Könnte es dann nicht in den nächsten Quartalen einen Nachholeffekt geben?