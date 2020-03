Mike Pyle: „Rezession in der Eurozone ist wahrscheinlich“

Das Coronavirus sei ein „vorübergehendes Ereignis“, sagt Mike Pyle, Chefstratege bei BlackRock. Anlegern empfiehlt er, in US-Aktien und US-Staatsanleihen investiert zu bleiben. Die Notenbank werde weitere Schritte setzen.

New York. Wer dieser Tage dem weltgrößten Vermögensverwalter einen Besuch abstatten will, muss zunächst eine schriftliche Erklärung abgeben. Zutritt in die Büroräume von BlackRock in dem edlen Wolkenkratzer an der 52. Straße in Midtown Manhattan bekommt nur, wer in den vergangenen zwei Wochen nicht in China, Südkorea oder einem Gebiet mit amtlich verordneter Quarantäne war. „Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Angestellten, Kunden und Gäste ist von höchster Priorität“, lässt der Finanzgigant ausrichten.