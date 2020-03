Warum Tech-Firmen Erfolg hatten

(c) APA/AFP/GERARD JULIEN

Ob Technologiefirmen auch in zehn Jahren zu den Bestperformern gehören, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich neu zu erfinden, sagt eine BCG-Studie.

Wien. Auch wenn es kurzfristig für alle Branchen an den Börsen nicht gerade rosig aussieht: Das meiste Geld hätte man in den vergangenen Jahren mit Technologieaktien verdienen können. Die jährliche Gesamtrendite (Kursgewinn und reinvestierte Dividenden) zwischen 2015 und 2019 belief sich bei Technologiefirmen im Durchschnitt auf 18 Prozent, wie eine BCG-Studie (TMT Value Creators Report) zeigt. Bei Medienunternehmen waren es 16, bei Telekomunternehmen hingegen nur sechs Prozent. Die drei Sektoren, die oft als zusammengehörig betrachtet werden, haben damit sehr unterschiedlich abgeschnitten. Als Gründe für das relativ schwache Abschneiden der Telekomfirmen sehen die Studienautoren Regulierung und alte Geschäftsmodelle.