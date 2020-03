Das Motto der Landesverteidigung: Wird schon nichts passieren

Das Bundesheer bekommt keine Budgetaufstockung und geht in Richtung einer Hilfsorganisation bei Naturkatastrophen. Doch das ist kurzsichtig.

Sie erinnern sich noch an Norbert Darabos? Oder an Gerald Klug? Zwei SPÖ-Verteidigungsminister, denen Regierungschef Werner Faymann denselben Auftrag mitgegeben hatte: Im Bundesheer einen rigorosen Sparkurs zu exekutieren und gleichzeitig in einer groß angelegten PR-Offensive zu verbreiten, dass bei der Landesverteidigung ohnehin alles in Ordnung sei. Was mit einer gewissen Situationselastizität (©Gerald Klug) auch gelungen ist.