Eine Novität der Wiener Moderne im Cha-Cha-Cha-Schritt

Ein Auftragswerk Gerhard Winklers mit dem RSO.

Die Zeiten, in denen Uraufführungen als Pflichtübungen im Rahmen symphonischer Konzerte das Publikum in Angst und Schrecken versetzten, sind wohl endgültig vorbei. In einem höchst disparaten Programm präsentierte das RSO Wien unter der Leitung des Finnen John Storgårds eine recht amüsante Hommage an den Jahresregenten Beethoven von Gerhard E. Winkler: „B-Beben (Anamorph XVII)“ reflektiert collageartig Überraschungsmomente, die Winkler in der Musik Beethovens faszinieren: „Rasende Bewegung, bebende Repetitionen, plötzlicher Stillstand, verblüffende Umschwünge“ regieren auch die Novität, die das RSO, von der Schlagwerker-Truppe vorangetrieben, animiert musizierte.