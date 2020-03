Saudis erklären Russland den Ölkrieg

Nachdem sich die Opec-Staaten und Russland in der Vorwoche nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten, wird Saudiarabien den Markt nun mit Öl fluten.

Man kann es durchaus als Kriegserklärung bezeichnen. Oder zumindest als krude Verhandlungsmethode. In der Nacht auf Sonntag gab das Opec-Mitglied Saudiarabien bekannt, seinen Verkaufspreis für alle Sorten Rohöl so stark zu reduzieren wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Auch dürfte das Königreich ab April den Ölhahn aufdrehen und statt bisher rund 9,7 Millionen Barrel am Tag über 10 Millionen Fass Öl aus dem Boden holen – was einem Zehntel der global geförderten Ölmenge entspricht.



Saudiarabien erklärt Russland damit gewissermaßen den Ölkrieg. Denn Moskau hatte sich in der Vorwoche geweigert, die Ölproduktion weiter als bisher zu kürzen. Wenn die Saudis den Markt nun fluten, passiert das Gegenteil von dem, was die Opec eigentlich wollte: den Preis stabilisieren.



Doch was ist geschehen?