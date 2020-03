Seltener Whisky war eine der besten Anlagen

Auch Oldtimer, Münzen und Wein haben sich seit zehn Jahren stark verteuert.

Wien. Wer in Sammlerstücke wie Münzen oder Oldtimer investieren will, sollte sich zunächst auskennen. Nicht jedes alte Auto oder jede Handtasche legt an Wert zu. Auch gibt es Phasen, in denen die Preise fallen. Auf Zwölfmonatssicht hat der Luxury Investment Index der Beratungsfirma Knight Frank, der die Preisentwicklung von unterschiedlichen Luxusgütern widerspiegelt, um ein Prozent nachgegeben. Das hat vor allem damit zu tun, dass Luxusautos und Schmuck nicht so gefragt waren wie in den Jahren davor. Bei beiden Anlageklassen gaben die Preise um sieben Prozent nach.