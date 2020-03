Freeski: Marcel Hirscher beschreitet neue Wege

„Außer Konkurrenz“ ließ es sich Alpin-Star Marcel Hirscher bei seiner Stippvisite in Fieberbrunn nicht nehmen, selbst die Ski anzuschnallen und die 70 Grad steilen Flanken und Rinnen mit klingenden Namen wie „Herrgottsrinne“ und „Loder-Rinne “zu meistern.

Fieberbrunn. Die zehnte Auflage der Freeride World Tour in Fieberbrunn im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ließen sich nicht nur 3000 Zuschauer, sondern auch ein ganz besonderer Gast nicht entgehen. Niemand Geringerer als Marcel Hirscher stattete den weltbesten Freeridern bei ihrem einzigen Stopp im deutschsprachigen Raum, direkt am Gipfel des Wildseeloders auf 2118 Metern einen Besuch ab.

Außer Konkurrenz ließ es sich der achtfache Gesamt-Weltcupsieger schließlich nicht nehmen, das Contest-Face des "Loders" selbst unter die Ski zu nehmen – inklusive der bis zu 70 Grad steilen Flanken und Rinnen, mit so klingenden Namen wie „Herrgottsrinne“ und „Loder-Rinne“: „Das war heute ein mega großes Geschenk, so etwas erleben zu dürfen. Für mich war das mein Highlight im diesjährigen Winter“, so Hirscher, der einen solchen Spaß am Powdern hatte, dass er die 600 Höhenmeter vom Wildseeloder gleich noch ein zweites Mal in Angriff nahm.

Mia Knoll

Den vorletzten Stopp der Freeride World Tour entschieden Craig Murray (Ski Men, NZL), Arianna Tricomi (Ski Women, ITA) sowie Nils Mindnich (Snowboard Men, USA) und Marion Haerty (Snowbard Women, FRA) für sich. Als bester Österreicher klassierte sich Gigi Rüf (Snowboard Men) auf Rang zwei. Das beeindruckte auch Hirscher: „Herunterfahren ist das Eine. Aber wir haben heute Backflips und 360`s gesehen, das war ziemlich beeindruckend. Gratulation zum coolen Event."