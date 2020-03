31.000 Personen rückten in den Klub der Superreichen auf

(c) REUTERS (Brendan McDermid)

Luxuriöser Ausblick. New York gilt als bester Wohnort für Superreiche.

513.000 Leute haben über 30 Millionen Dollar Vermögen. Die meisten leben in den USA, doch am stärksten wächst ihre Zahl in Indien.

Wien. Millionär zu sein ist nichts Besonderes. Fast 50 Millionen Dollarmillionäre gibt es weltweit, in den nächsten fünf Jahren sollen weitere knapp 14 Millionen dazukommen. Das geht aus dem jüngsten „Wealth Report“ des Beratungsunternehmens Knight Frank hervor. Auf wesentlich stärkeres Interesse von Privatbanken, Vermögensberatern wie von Luxusgüterfirmen stoßen jene Personen, die 30 Millionen Dollar oder mehr ihr Eigen nennen können. Weltweit gibt es derzeit 513.244 „Ultra High Net Worth Individuals“ (UHNWI), um 6,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.