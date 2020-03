Am 19. März fand der erste Internationale Frauentag statt. Allein auf der Wiener Ringstraße demonstrierten rund 20.000 Frauen und fordern das Wahlrecht, das Recht auf Bildung und Arbeit, gleichen Lohn, soziale Sicherheit und Frieden. Von welchem Jahr ist die Rede?

In welchem Jahr trat die sogenannte Fristenlösung - ein Meilenstein in der Geschichte der Frauenrechte - in Kraft?