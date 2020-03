Formel 1 vor leeren Rängen in Bahrain

„Sicherheit hat Priorität“ in Sakhir.

Manama. Der Formel-1-GP in Bahrain findet am 22. März hinter verschlossenen Toren statt. Die Veranstalter des zweiten Saisonrennens reagierten mit der bisher einmaligen Maßnahme in der Königsklasse des Motorsports auf den grassierenden Coronavirus. „Die Sicherheit hat Priorität“, teilten die Veranstalter am Sonntag auf Facebook mit. Dem F1-Rechteinhaber „Liberty Media“ ist das recht, die „Promotor-Fee“ von kolportierten 40 Mio. Dollar wird dadurch fällig.

Der GP von China im April wurde bereits abgesagt. Offen bleibt, ob das Rennen Anfang April in Hanoi stattfinden wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2020)