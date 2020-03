Wieder eine Intrige im saudischen Königshaus

Der rabiate Kronprinz Mohammed bin Salman fürchtet um seine Machtposition und lässt den eigenen Onkel und den jüngeren Bruder festnehmen. Dabei ist gar nicht sicher, ob es sich bei ihnen um Konkurrenten handelt.

Riad/Istanbul. Als Männer in schwarzen Uniformen, die ihre Gesichter hinter Masken verbargen, am Freitagmorgen in einem Lager außerhalb Riads auftauchten, begann eine Serie von Verhaftungen, die Saudiarabien erschüttert. Das Kommando der Palastgarde nahm einen der mächtigsten Männer der Herrscherfamilie fest, der in dem Lager gern Gäste empfängt: Prinz Mohammed bin Nayef, ein Neffe von König Salman und ein früherer Innenminister, der bis 2017 als Hauptanwärter auf den Königsthron galt.