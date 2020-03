Iran: Zwei Abgeordnete verstorben

Im nahöstlichen Epizentrum der Corona-Epidemie gibt es 194 Covid-19-Todesfälle. Rund um den Golf kommt der Verkehr zum Erliegen.

Teheran/Dubai. Im Iran sind bis Sonntagmittag 194 am Coronavirus Erkrankte gestorben – das ist eine der höchsten Todesraten außerhalb Chinas. Nach offiziellen Angaben sind über 6500 Einwohner Irans mit Covid-19 infiziert, mehr als 16.000 werden in Krankenhäusern als Verdachtsfälle behandelt. Unter den Verstorbenen befinden sich sieben Politiker und Regierungsbeamte. Erst am Wochenende starb die konservative Parlamentsabgeordnete Fatemeh Rahbar an den Folgen einer Coronavirus-Infektion; sie ist bereits der zweite Todesfall im iranischen Parlament im Zusammenhang mit Covid-19.

Iran ist das Epizentrum des Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie im Nahen Osten. Die meisten Infizierten in den Staaten rund um den Persischen Golf hatten Iran besucht oder waren mit Personen in Verbindung, die aus dem Iran zurückgekehrt waren. Die iranische Fluggesellschaft Iran Air, die auch Wien anfliegt, hat am Sonntag sämtliche Flüge nach Europa ausgesetzt.

Der gesamte Flugverkehr innerhalb der Nahostregion ist inzwischen stark eingeschränkt. Kuwait stoppte alle Flüge nach Ägypten, Libanon, Syrien, Bangladesch, Philippinen und Sri Lanka, Staatsbürger dieser Länder dürfen auch nicht mehr in das Emirat einreisen. Kuwait hat nach offiziellen Angaben 61 Covid-19-Infizierte.

Saudiarabien hat seine Landgrenzen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait geschlossen. Nur noch Güterverkehr darf die Grenzen passieren. Das saudische Gesundheitsministerium hatte alle Bürger, die in den vergangenen zwei Wochen im Iran waren, aufgefordert, sich bei den Behörden zu melden. Angehörige der schiitischen Minderheit in Saudiarabien verheimlichen aufgrund der erbitterten Rivalität zwischen Riad und Teheran normalerweise ihre Reisen in den Iran.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein wichtiges Transitzentrum des globalen Luftverkehrs, meldeten am Wochenende 45 Infektionsfälle. Staatsbürgern und dort arbeitenden Ausländern wurde von den Behörden angeraten, bis auf Weiteres auf Auslandsreisen zu verzichten. Seit Sonntag sind auch sämtliche Schulen für einen Monat geschlossen. (Reuters, AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2020)