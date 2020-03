Live Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Coronavirus. 112 Personen sind in Österreich offiziell an dem neuartigen Virus erkrankt. Zuletzt wurde der Fall einer Mitarbeiterin des Landeskrankenhauses Hartberg bekannt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Erschwerend hinzu kommt, dass nun auch die Grippewelle Österreich erreicht hat. Schulschließungen stehen im Raum. Ein Schnelltest aus Österreich bringt in einer halben Stunde Gewissheit, schreibt Gesundheitsexperte Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]

In Italien steht die Welt still. Innerhalb nur eines Tages starben 133 Menschen an dem Coronavirus. Angesichts steigender Fallzahlen hat die Regierung Landesteile unter Quarantäne gestellt. Mehr dazu [premium]

Erdoğan und seine Forderungen. Der türkische Präsident kommt heute mit einer langen Forderungsliste nach Brüssel. Er will die Überarbeitung des Flüchtlingsdeals von 2016, Visafreiheit für türkische Reisende und Geld für Vertriebenenunterkünfte in Nordsyrien. Mehr dazu [premium]

Ölkrieg. Man kann es durchaus als Kriegserklärung bezeichnen, schreibt Nicole Stern. Nachdem sich die Opec-Staaten und Russland in der Vorwoche nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten, wird Saudiarabien den Markt nun mit Öl fluten. Mehr dazu [premium].

Das hat bereits erste Auswirkungen, der Ölpreis ist um 30 Prozent eingebrochen.

Im heutigen Leitartikel schreibt Martin Fritzl über die fehlenden finanziellen Mittel des Bundesheeres. Damit mutiert es zu einer Hilfsorganisation bei Naturkatastrophen. Das sei kurzsichtig. Mehr dazu [premium]

Der Liveticker zur Nachlese: