Derzeit 113 Personen in Österreich am Coronavirus erkrankt

Zwei Sanitäter beim Fiebermessen eines Beamten vor der OPEC-Konferenz am vergangenen Wochenende. Derzeit gibt es in Österreich 113 Fälle.

Die meisten Erkrankten gibt es nach wie vor in Niederösterreich und in Wien. Am Montag gab es einen weiteren Fall in Tirol. Neun Personen haben das Virus inzwischen überwunden.

Am Montagvormittag wurde aus Tirol ein weiterer bestätigter Corona-Fall gemeldet. Ein 48-jähriger Innsbrucker wurde positiv getestet, der in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben Kontakt mit einem Arbeitskollegen aus Vorarlberg hatte, der bereits zuvor positiv getestet worden war. Der Mann wurde umgehend isoliert.

Damit steigt die Zahl der Erkrankten in Österreich auf aktuell 113 Fälle. Aufgeschlüsselt nach Bundesländern ergibt das folgende Fallzahlen: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark und in Tirol jeweils zehn, in Oberösterreich neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten. Die Zahl der gesundeten Personen steigt ebenfalls: Bereits neun österreichische Patienten haben das Virus überwunden. Weltweit gibt es inzwischen mehr geheilte Menschen (62.183) als aktuell Infizierte (43.704).

Aktuelle Artikel rund um das Thema Coronavirus aus der „Presse“-Redaktion finden Sie hier: >> Fragen und Antworten zum Coronavirus

Weitere Maßnahmen angekündigt

In der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Er deutete als Maßnahme unter anderem die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an.

In der Lombardei spitzte sich die Lage am Wochenende zu, nachdem innerhalb eines Tages mehr als 100 Personen am Virus starben. Die ganze Region wurde de facto abgeriegelt, wo sich aktuell 54 Prozent aller italienischen Fälle befinden.

(APA)