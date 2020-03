In Österreich sind 112 Personen am Coronavirus erkrankt

4734 Tests wurden bisher insgesamt durchgeführt. Die meisten Erkrankten gibt es nach wie vor in Niederösterreich und in Wien.

In Österreich sind bisher 112 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Montag (Stand 8.00 Uhr). 4734 Tests wurden bisher insgesamt durchgeführt.

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark zehn, in Tirol und Oberösterreich je neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.

Mitarbeiterin von steirischem Krankenhaus infiziert

Am Sonntagabend wurde der Fall einer Mitarbeiterin des Landeskrankenhauses Hartberg bekannt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie die steirische Landesregierung mitteilte, hatte sie Kontakt zu 23 Patienten, darunter zwölf Personen, die weiterhin stationär im LKH Hartberg versorgt würden. Elf Personen seien in häuslicher Absonderung.

Bei der Mitarbeiterin der internen Abteilung seien nach einem Auslandsaufenthalt erste Symptome aufgetreten, nachdem sie bereits wieder im LKH Dienst versah. Weil sie dabei auch mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt hatte, werden 34 Mitarbeiter des LKH Hartberg zwei Wochen lang in häuslicher Absonderung verbringen. Die Abteilungen Chirurgie und Gynäkologie bleiben für die Akutversorgung geöffnet, da ausgeschlossen werden könne, dass die Frau mit den dortigen Mitarbeitern Kontakt hatte.

Mit der Erkrankung sei "erstmals auch ein steirisches Krankenhaus unmittelbar betroffen", teilte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) mit. Da für diesen Fall bereits Pläne erstellt worden seien, "konnten rasch die richtigen und notwendigen Maßnahmen getroffen werden". Für die medizinische Versorgung in der Region stünden andere steirische Krankenhäuser oder das naheliegende burgenländische LKH Oberwart bereit, hieß es seitens des Landes.

Weitere Maßnahmen angekündigt

In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Er deutete als Maßnahme unter anderem die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an.

(APA)