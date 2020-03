Wiener SPÖ holt sich "Leuchttürme aufs Programm"

„Zusammen sind wir erfolgreicher“ lautet das Motto der heutigen Klubtagung des Wiener Rathausklubs der SPÖ.

Im burgenländischen Frauenkirchen hat am Montag die Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ in Wien begonnen. Die Veranstaltung in der St. Martins steht unter dem Motto "Zusammen sind wir erfolgreicher".

Klubobmann Josef Taucher versprach zum Auftakt: "Es werden einige Leuchttürme aufs Programm kommen, wir werden einiges Neues vorstellen." Die Teilnehmer waren zuvor mit kleinen Präsenten bedacht worden: mit jeweils einem Bio-Apfel und einem Händedesinfektionsmittel - Stichwort Coronavirus.

Am Vormittag stehen unter anderem Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm. Anschließend werden die Stadträtinnen und Stadträte der SPÖ die inhaltlichen Schwerpunkte für das heurige Wahljahr präsentieren.

Die Klubtagung der Wiener Roten ist traditionell ein Event, bei dem immer wieder größere Weichenstellungen verkündet wurden - so wie einst der Gratiskindergarten oder der Bau der U5. Das Treffen findet meist im Burgenland statt, wobei jahrelang in Rust getagt wurde. Frauenkirchen war bereits im Vorjahr als Austragungsort gewählt worden.

