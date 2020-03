Stammt der europäische "Patient Null" aus Deutschland?

Einige Experten sehen einen Zusammenhang zwischen der Infektion in der Lombardei und dem ersten Fall in Bayern. Möglicherweise ist aber das Cornavirus über viele Wege nach Europa gelangt.

Seit Monaten suchen Virologen verzweifelt nach Italiens „Patienten Null“, der ersten am Coronavirus infizierten Person. Nun gibt es eine neue Spur: diese führt nicht zur „illegalen“ chinesischen Comunity, wie seit Wochen auf sozialen Medien propagiert wird. Sondern nach Deutschland. Darauf weisen deutsche Ärzte in einem Brief hin, der Anfang März im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde.