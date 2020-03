Schwarzer Montag: Europas Börsen stürzen ab

Der DAX in Frankfurt stürzte zu Handelsbeginn um mehr als acht Prozent ab, der ATX in Wien gar um neun Prozent. Ein „Schwarzer Montag“ bahnt sich an, nachdem die Börsen in Asien tiefrot sind.

Wien. Der heutige Tag dürfte die internationalen Finanzmärkte erschüttern. Die Frankfurter Börse startete um neun Uhr mit einem regelrechten Crash. Der Leitindex DAX stürzte bis zu zehn Prozent ab, lag wenige Minuten nach Börsestart bei 10.600 Punkten ein Minus von knapp 1000 Punkten gegenüber dem Schlusskurs am Freitag.

Ähnlich erging es der Wiener Börse. Der ATX stürzte Montagfrüh um neun Prozent ab. „Die Angst vor dem Virus beherrschst das Geschehen an den Finanzmärkten und dies führt zu einem Abverkauf bei Aktien und entsprechend hoher Nachfrage nach Safe-Haven-Assets", kommentierte Ralf Umlauf der Helaba in seinem Tagesausblick. Obwohl in China die Infektionszahl ein Plateau erreicht zu haben scheine, rolle die Corona-Welle weiter und noch sei nicht abzusehen, wann dies ein Ende habe, fügte der Analyst hinzu.

Der Tag begann bereits an den Börsen in Asien düster. Der Nikkei in Japan schloss um 5,8 Prozent schwächer, die Börse in Seoul rutschte um vier Prozent ab. Auch in Chiana büßte der Shanghai Composite Index 3,01 Prozent ein.

Grund für die Turbulenzen ist der Ölkrieg zwischen Saudi Arabien und Russland. Nachdem sich Russland vergangene Woche geweigert hatte, die Fördermengen zu drosseln, drehten die Saudis den Ölhahn auf. Bereits am Freitag sank der Ölpreis um neun Prozent. Am Montag brach der Ölpreis um bis zu ein Drittel ein. Die Sorte Brent notierte bei 31,02 Dollar. Das ist der größte Rückgang seit Jänner 1991 zu Beginn des ersten Golfkriegs.

Anleiherenditen auf Tiefstwerten

Angesichts von Coronavirus, Ölpreisverfall und Kursrutsch an den Börsen flüchten Großanleger in sichere Anlagen und nehmen dafür auch Negativzinsen in Kauf. Die Österreichische Benchmarkanleihe erreichte am Montag mit minus 0,5 Prozent einen historischen Tiefstwert, teilte die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) auf Anfrage der APA mit.

Davor war der Tiefstwert für die 10-jährige Benchmark-Anleihe der Republik Österreich am 28. August 2019 bei minus 0,47 Prozent gelegen. Allerdings sei der Markt stark in Bewegung, die Kurse ändern sich laufend, so ein OeBFA-Sprecher. Auch die 100-jährige Anleihe der Republik Österreich bringt aktuell nur mehr 0,34 Prozent Rendite, am Freitagnachmittag waren es noch 0,51 Prozent. Auch das ist die historisch niedrigstes Rendite für diese Anleihe.

Österreichs Anleihen sind nicht alleine betroffen. Auch in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent. Besonders stark stiegen die Kurse von US-Anleihen. Bereits am Freitag hatten die US-Staatspapiere deutlich zugelegt. Insbesondere langlaufende Anleihen legten weiter kräftigt zu. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent.

Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Hier stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,22 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent.

Auch am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen. Neben dem Euro profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

Auch der Goldpreis legte im frühen Handel zu. Das Edelmetall stieg auf mehr als 1.700 Dollar je Feinunze. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2012.