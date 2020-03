selbst-bewusst führen #9. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Wirklich wesentlich.

Führen Sie schon ein ausgeglichenes Leben? Oder ist Ihr Work/Life-Style außer Rand und Band?

Über viele Projekte einen Überblick zu behalten und alles am Laufen zu halten, fühlt sich gerade ziemlich anstrengend an? Dazu das Gefühl zu haben, die Mitarbeiter noch mehr kontrollieren zu müssen, ob die Projekte auch wirklich erledigt wurden?

All Ihre eigenen Bedürfnisse für den Job, Freunde, Familie, Hobbies und Reflexion geraten gerade eher wieder unter die Räder?

TIPP: Versuchen Sie in den kommenden vier Wochen mal sich jeweils eine Woche lang gezielt auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Setzen Sie für jeweils eine Woche Ihre Kraft für jene wichtigsten Ziele ein, die nicht nur in Ihrem Job, sondern auch in Ihren Beziehungen und für Ihre Gesundheit, wirklich wichtig sind und verblüffen Sie sich selbst, was dann alles möglich ist.

Gelingt es Ihnen für eine Woche, so gelingt es Ihnen dann auch für einen Monat und einen noch längeren Zeitraum einen neuen Lifestyle zu leben.

Fokussieren Sie sich jetzt auf das Wesentliche!

Mehr zum Thema Vertrauen nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com