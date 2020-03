Während Facebook sich nach wie vor weigert, bei politischen Anzeigen über deren Wahrheitsgehalt zu entscheiden, setzt Twitter seine geänderten Regeln bereits um.

Der US-Präsidentschaftswahlkampf vor vier Jahren stellte die Politik sowie auch die Betreiber von Social-Media-Plattformen vor die Frage, wie sie mit Fake-News im Rahmen von politischen Anzeigen umgehen sollen. Während sich Facebook nach wie vor weigert, darüber zu entscheiden, hat Twitter erste Maßnahmen gesetzt. Ein von US-Präsident Donald Trump geteilter Beitrag wird nun als „manipuliert“ gekennzeichnet. Trump hatte über seinen Twitter-Kanal einen irreführenden Videoausschnitt von einer Wahlkampfveranstaltung des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden weiterverbreitet.

Erstmals seit der Einführung neuer Regeln zu verfälschten Inhalten hat Twitter einen Beitrag entsprechend gekennzeichnet, ausgerechnet von Donald Trump.. Am Montag fügte Twitter dem Video die Bezeichnung "manipuliertes Medium" hinzu. Bei dem Video handelte es sich um einen Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede Bidens im US-Bundesstaat Missouri. Biden hatte dort mit Blick auf die innerparteilichen Rivalitäten bei den US-Demokraten gesagt: "Wir können nur Donald Trump wieder wählen, wenn wir uns wirklich dieser Selbstzerstörung hier hingeben".

(c) Twitter

Klickt man auf den Hinweis „Manipulierte Medien“ weist Twitter in diesem Fall darauf hin, dass das Video editiert wurde und, wo es entstanden ist. Außerdem zeigt der Kurznachrichtendienst an, von wo aus sich die Falschmeldungen verbreitet haben. In diesem Fall von dem für die Kommunikation in den Online-Diensten zuständigen Abteilungsleiter im Weißen Haus, Dan Scavino. Er veröffentlichte bei Twitter einen Video-Ausschnitt, in dem Biden lediglich zu sagen schien: "Wir können nur Donald Trump wiederwählen." Trump teilte Scavinos Beitrag. Bis Montag sahen fast sechs Millionen Menschen das Video.

Scavino reagierte mit einem Dementi auf die Twitter-Kennzeichnung. Das Video sei nicht manipuliert, schrieb er.

Twitter geht seit vergangener Woche stärker gegen sogenannte Deepfakes und andere manipulierte Inhalte vor. Die neuen Vorgaben sehen die Entfernung oder Kennzeichnung von problematischen Videos während des US-Präsidentschaftswahlkampfs vor. Die Entscheidung, ob ein Beitrag lediglich gekennzeichnet oder gelöscht wird, hängt nach Angaben des Unternehmens von der Wahrscheinlichkeit und der Schwere des möglichen Schadens durch die Verbreitung ab.

(bagre/APA)