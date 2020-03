Coronavirus: Champions-League-Hits ohne Zuschauer

Die Achtelfinal-Rückspiele Paris SG gegen Dortmund findet am Mittwoch ohne Zuschauer statt. Auch Bayern München gegen Chelsea am 18. März wird ein Geisterspiel.

Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain wird wegen der Covid-19-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das entschied die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt in Übereinstimmung mit den vom nationalen Krisenstab beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Die Königsklassen-Partie von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur am Dienstag (21 Uhr/Sky) findet dagegen wie geplant statt.

Im Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 hatte Frankreich am Sonntagabend grundsätzlich Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten. Bisher haben sich in Frankreich mehr als 1100 Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt - 19 Menschen starben.

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März findet ebenfalls als Geisterspiel statt, wurde am Dienstag bekannt.