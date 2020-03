Briefing

Italien wird Sperrzone: Ministerpräsident Giuseppe Conte setzt im Kampf gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus in seinem Land drastische Maßnahmen: Ab sofort gilt Italien als „geschützte Zone“, es gelten ein Versammlungsverbot und Reisebeschränkungen. Rund 60 Millionen Menschen können sich damit nicht mehr frei bewegen, die Grenzen bleiben aber offen. Österreicher, die sich derzeit in Italien befinden, ruft das Außenministerium zur Rückkehr auf. Mehr dazu. [premium]

Trump plant „dramatische“ Wirtschaftsmaßnahmen: Die US-Bösen rutschen wegen des Coronavirus immer stärker ab, US-Präsident Donald Trump will dagegen nun entschieden vorgehen und dem Kongress heute unter anderem Lohnsteuererleichterungen und Kredite für Kleinunternehmen vorschlagen. Selbst auf das Virus testen lassen hat sich Trump übrigens noch nicht. Mehr dazu.

EU-Gipfel per Videokonferenz: Die EU-Staats- und Regierungschefs werden heute um 17 Uhr per Stream über die Koordinierung ihrer Bemühungen zur Eindämmung der Covis-19-Krise beraten. Primär ist die Frage, wie man der Ausbreitung des Virus entgegenwirkt. Zudem sollen Maßnahmen gegen mögliche negative Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa erörtert werden.

Türkis, Grün und die Flüchtlingsfrage: Die Neuauflage des Flüchtlingsthemas sorgt für eine angespannte, offiziell aber einige Stimmung in der Bundesregierung. Konkret: Die Grünen halten sich an das Koalitionsskript. Doch wie lange noch? Ulrike Weiser hat nachgeforscht. Mehr dazu. [premium]

Wie wählt Michael Ludwig? Der Wiener Bürgermeister hat widerwillig angekündigt, bei der SPÖ-Mitgliederbefragung für die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu stimmen. Allerdings: Beim Ankreuzen ist er allein, meint Martin Stuhlpfarrer in der Morgenglosse.

Streik für 35-Stunden-Woche: Nach dem gescheiterten siebenten Anlauf der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen heute auch die Demonstrationen der Beschäftigten in die nächste Runde. In Linz und Graz finden kleinere Kundgebungen statt, in Wien werden erneut etwa 3000 Menschen zu einem Protestmarsch erwartet. Mehr dazu.

Harry und Meghan sagen „Goodbye": Kurz vor Beginn ihres neuen Lebens als Nicht-Royals haben Prinz Harry und seine Frau Meghan ihre letzte königliche Verpflichtung wahrgenommen und in der Londoner Westminster Abbey an einem Gottesdienst teilgenommen. Ab 1. April wird das Paar keine offiziellen Termine mehr im Auftrag von Königin Elizabeth II. wahrnehmen. Mehr dazu. [premium]

Glückwunsch, Chuck Norris: Der US-Schauspieler, der durch die TV-Serie „Walker, Texas Ranger“ berühmt und zum Inhalt etlicher Witze wurde, begeht heute seinen 80. Geburtstag. Seit 2008 dient sein Ehrentag auch als Datum des „International Day of Awesomess“. In diesem Sinn: Die „Presse“ wünscht einen großartigen Dienstag – und viel Vergnügen mit einer Auswahl von Chuck-Norris-Witzen.