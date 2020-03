Weltsport im Bann des Virus: Absagen, leere Ränge oder Normalbetrieb

Tennis in Indian Wells wird abgesagt, in Turin und Paris ohne Zuschauer Fußball gespielt – die Formel 1 startet ganz normal in Melbourne. Was geschieht mit EM und Olympia? Wie reagiert Österreich?

Fußball

In China wurde der Ligastart – auch zum Leidwesen von Marko Arnautović – auf unbestimmte Zeit verschoben. In Israel sitzt Teamchef Andreas Herzog wegen behördlicher Maßnahmen bis 19. März in Quarantäne.

In Italien laufen seit Wochen Spiele der Serie A vor leeren Tribünen ab, selbst Hits wie zwischen Juventus und Inter Mailand (2:0). Der Sportminister verlangt einen Ligastopp, Italiens Verband hat für heute eine Krisensitzung anberaumt. Auch in Rumänien finden ab sofort Spiele ohne Zuschauer statt. Aber die EM? Bukarest (zwei Österreich-Spiele) und Rom sind Austragungsorte des – laut Plan – am 12. Juni startenden Tuniers.

Und Champions League bzw. Europa League? Hier entscheiden lokale Behörden und nicht die Uefa. In Paris (gegen Dortmund) und Valencia (gegen Bergamo) wird ohne Fans gespielt, in Leipzig (gegen Tottenham) oder am Donnerstag in Linz (14.000, gegen Manchester United) mit.

Allerorts gibt es aber keine Handshakes. Und ab nächstem Wochenende auch „Geisterspiele“ in der deutschen Bundesliga.

Tennis

Als erste große Sportveranstaltung in den USA wurde das Event in Indian Wells gestrichen. Beim Masters-1000, es ist das fünftgrößte Tennisturnier der Welt, wäre Dominic Thiem, die Nummer drei der Welt, Titelverteidiger gewesen. Auch das nächste US-Turnier, in Miami, ist fraglich.

Olympia

Das Entzünden des Olympischen Feuers findet am Donnerstag in Olympia, Griechenland, ohne Zuschauer statt – der Fackellauf soll am 26. März in Fukushima beginnen. Das IOC hält an den Spielen fest, eine Entscheidung zu den Tokio-Spielen (ab 24. Juli) fällt Ende Mai in Rücksprache mit der WHO.

Rennsport

Die Formel 1 startet am Wochenende in Melbourne – nach Plan und vor Zuschauern. Der GP von Bahrain (22. März) fährt ohne Fans, das Rennen in Shanghai wurde vorerst verschoben.

Der Start der Moto GP fand in Katar nicht statt. Moto 2 und Moto 3 rollten jedoch aus. In der Formel E fallen die Rennen in Sanya (China, 21. März) und Rom (4. April) aus.

Wintersport

Der Skiweltcup endet ohne Finalveranstaltung. Die Rennen in Cortina wären auch die WM-Generalprobe für 2021 gewesen. Im Österreichischen Skiverband wird die Entscheidung begrüßt.

Italiens Wintersportverband setzte alle Aktivitäten – Trainings, Rennen, Reisen etc. aus – Federica Brignone startet aber diese Woche in Åre.

Die Skiflug-WM in Planica (19. März) ist fraglich, der Weltcup läuft wie bei Biathleten oder Langläufern weiter. Snowboard-Finali (Livigno) wurden wie die Short-Track-WM (Seoul) gestrichen.

Die Eishockey-WM der Frauen in Kanada fällt aus. Die A-WM der Herren (8. Mai, Zürich, Lausanne) steht vor der Absage oder Verschiebung (nach Sotschi).

US-Sport

Die Basketball-Liga NBA hat alle Klubs aufgefordert, sich auf Spiele vor leeren Rängen vorzubereiten.

In der MLB (Baseball) berieten Klubbesitzer in einer Telefonkonferenz über Maßnahmen. Der Betrieb in der NHL läuft vorerst ganz normal.

Marathon

Rom, Paris und Barcelona wurden abgesagt bzw. verschoben. In Tokio war nur ein 200 Personen starkes Elitefeld unterwegs. In Wien hält VCM-Organisator Wolfgang Konrad vorerst weiterhin am Termin, 19. April, fest.

Rad

Die Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate wurde nach positiven Coronavirustests abgebrochen. Klassiker à la Mailand–San Remo oder Tirreno-Adriatico wurden abgesagt. (fin)