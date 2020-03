Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Das Coronavirus breitet sich global weiter rasant aus und hat nun endgültig die weltweiten Börsen angesteckt. Nach den asiatischen und europäischen Börsen stürzte auch der Dow Jones in New York gleich nach Handelsbeginn massiv ab, sodass der Handel sogar kurzzeitig ausgesetzt werden musste (mehr dazu).

In Österreich wurden zuletzt 16 Neuinfektionen in Tirol gemeldet, insgesamt sind landesweit nun 140 Personen nachweislich infiziert (mehr dazu). In Deutschland gibt es indes die ersten bestätigten Todesfälle (mehr dazu) und im Iran wurden 70.000 Häftlinge freigelassen (mehr dazu), bloß in China ist die Zahl der positiv getesteten Personen auf den tiefsten Stand seit Beginn der Veröffentlichung dieser Zahlen gesunken.

Was Sie heute noch wissen sollten

Die EU schachert mit Erdogan: Der türkische Präsident fordert bei seinem Besuch in Brüssel frisches Geld. Das dürfte er bekommen - im Gegensatz zu politischen Zugeständnissen der Europäer. Mehr dazu [premium]

Schauspieler Max von Sydow ist tot: Berühmt machte den gebürtigen Schweden Starregisseur Ingmar Bergman. Im hohen Alter spielte er noch in "Star Wars" und "Game of Thrones“. Mehr dazu

Thiems unklare Situation: Dominic Thiem bleibt in den USA, bereitet sich auf das Turnier in Miami vor. Verliert er aber 1000 Punkte wegen der Absage von Indian Wells? Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Über Ernährungslügen und ein System, das aus den Fugen gerät: Ist Superfood wirklich so super? Und was hat das Handy als Teil des Essbestecks mit dem rasanten Wandel der Esskultur zu tun? Ist eine Kalorie wirklich immer eine Kalorie? Manfred Kriener gibt in seinem neuen Buch Antworten. Barbara Schechtner hat mit ihm gesprochen. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Permanenter Daueraufstand schwächt die Partei." SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Worüber heute diskutiert wird

Über „Paniksehnsucht“ und „Denkfehler“: In den vergangenen Wochen wurde viel über den Coronavirus und seine Auswirkungen auf unsere Gesellschaft diskutiert. Wir präsentieren eine Auswahl an Leserbriefen. Mehr dazu

Tipp für den Abend

„Unterleuten“ im TV: Die Gesellschaft, gespiegelt in einem dörflichen Mikrokosmos: Juli Zehs Bestseller wurde verfilmt und ist ab Montag (20:15 Uhr) im ZDF zu sehen. Mehr dazu

Was morgen passiert

Am Vormittag findet ein Zivildienstgipfel mit Kanzler Sebastian Kurz, Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) und Vertretern von Zivildiensteinrichtungen statt.

Am Nachmittag gehen die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft auf die Straße, um für die 35-Stunden-Woche zu demonstrieren. Die Schlusskundgebung findet am Ballhausplatz vor dem Kanzleramt statt.

Bild des Tages

Neun Jahre danach: Koji Suzuki, Surfer und Surfshop-Betreiber in Minamisoma, hat seine Surf-Session beendet. Der Strand liegt rund 30 Kilometer nördlich von Fukushima, wo an einem Mittwoch (11. März) vor neun Jahren ein Erdbeben mit nachfolgendem Tsunami das AKW zerstört hat. Im Bildhintergrund: ein näher gelegenes kalorisches Kraftwerk. (c) AFP (CHARLY TRIBALLEAU)

