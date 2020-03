Die Anleger wollen nur noch eines: Raus

Die Abriegelung Norditaliens und ein Kursrutsch an den Rohölmärkten hat weltweit zu exorbitanten Kursverlusten an den Aktienmärkten geführt. Rollt nun die nächste Finanzkrise auf uns zu?

Nach zwei schlimmen Wochen an den Börsen kam es am Montag noch einmal ganz dick: Die Aktienmärkte erlebten einen schwarzen Montag, der diesen Namen verdient. Der Wiener Leitindex ATX fiel um sieben Prozent, der Frankfurter DAX um acht Prozent, und die US-Börsen starteten mit einem Minus von sieben Prozent. Gegen 14.35 Uhr wurde der Handel an der Börse in New York für fünfzehn Minuten ausgesetzt. Fünf Fragen und Antworten zum Börseabsturz am Montag.