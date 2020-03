Die EU schachert mit Erdoğan um Flüchtlinge und Migranten

Der türkische Präsident fordert bei seinem Besuch in Brüssel frisches Geld. Das dürfte er bekommen – im Gegensatz zu politischen Zugeständnissen der Europäer.

Brüssel. Der seit zwei Wochen eskalierende Konflikt zwischen der Europäischen Union und der Türkei um die Frage, was mit den Flüchtlingen und Migranten auf türkischem Boden geschehen soll, wird erstmals auf Chefebene von Angesicht zu Angesicht diskutiert. Bei seinem Besuch in Brüssel am Montag beabsichtigte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, den Präsidenten von Europäischem Rat und Kommission, Charles Michel und Ursula von der Leyen, zwei Arten von Zugeständnissen zu entlocken: erstens eine Fortsetzung der Finanzhilfen für die Versorgung der rund 3,7 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Zweitens politisches Entgegenkommen, von der lang ersehnten EU-Visumfreiheit für türkische Staatsbürger bis zur militärischen Unterstützung bei der Schaffung einer Schutzzone im Norden Syriens.