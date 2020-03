Wie Buñuel seine Welt inszenierte

Das animierte Künstlerporträt „Buñuel im Labyrinth der Schildkröten“ schildert die Dreharbeiten der verbotenen Doku „Las Hurdes“. Und fragt: War Luis B. ein Elendspornograf?

Als die Republikaner während des Spanischen Bürgerkriegs die Stadt Quinto besetzten – so schreibt Luis Buñuel in seiner Autobiografie „Mein letzter Seufzer“ –, fand ein Freund des Künstlers ein Dossier in den Akten der lokalen Guardia Civil. Es forderte, den Urheber des filmischen Staatsverbrechens „Las Hurdes“ bei erstbester Gelegenheit den Falangisten zu übergeben, auf dass ihm endlich die gerechte Strafe widerfahre.

Was war das für ein Film, der die spanischen Nationaleiferer noch weiter auf die Palme trieb als die surrealistischen Skandalstücke „Un chien andalou“ und „L'Age d'or“? Zwar gilt das kurze Werk heute als Klassiker, genießt jedoch wesentlich geringere Bekanntheit als die beiden Provokationsperlen, die Buñuels Karriere begründeten. Vielleicht, weil es einer Kinogattung angehört, die weit weniger Kunstglamour verströmt als lustvoll inszenierte Fieberträume – dem Dokumentarfilm.

Interessant, dass der Cartoonist Fermín Solís gerade diesen Wurf Buñuels zum Gegenstand seines Comics „Buñuel im Labyrinth der Schildkröten“ machte. 2018 hat Animator Salvador Simó die Bilder des Zeichners in Bewegung versetzt, am Freitag startet seine Adaption in den österreichischen Kinos. Sie beginnt im Paris der 1930er: Luis ist auf der Höhe seines frühen Ruhms, doch sein Ruf als Bürgerschreck macht ihn bei Financiers zur Persona non grata. Der Traum von einer Doku über Las Hurdes, eine verarmte Bergregion in der Extremadura, scheint hoffnungslos. Bis Buñuels Freund, der Bildhauer und Anarchist Ramón Acín, im Lotto gewinnt – und sich als Produzent zur Verfügung stellt. Wie surrealistisch!

Die Ziege will nicht fallen? Erschießen!

In La Alberca formiert sich ein rudimentäres Drehteam. Wobei Buñuel – der anfangs nicht wirklich weiß, was er will – den Pragmatiker Acín ständig vor den Kopf stößt. Für ein neumodisches Transportmittel, einen gelben Fiat, opfert er gleich einmal ein Viertel des vorhandenen Budgets. Und seine Vorstellung von dokumentarischem Arbeiten entspricht kaum den ethischen Konventionen des Genres. Um seinem Elendspanorama authentische Ausdruckskraft zu verleihen, erschießt der Filmemacher kurzerhand eine Bergziege – freiwillig will sie den Felshang einfach nicht hinunterfallen.

Das wirkt auf den ersten Blick unschmeichelhaft. Dennoch steht Buñuel im Mittelpunkt des Films, der Denkmal und Entzauberung zugleich ist. Die Inszenierungen des Regisseurs erscheinen hier als Suche nach einer „ekstatischen Wahrheit“ à la Werner Herzog, die Buñuel einer Politmission unterstellt: Sie soll den Spaniern die Zustände im eigenen Land drastisch, plastisch und symbolisch vor Augen führen. (Dass der Film von den Behörden verboten wurde, kann aus dieser Sicht als Erfolg gewertet werden.)

In Rückblenden und Traumsequenzen verquickt der 80-minütige Film mutmaßliche Drehanekdoten mit dem Ringen Buñuels nach seiner persönlichen (Künstler-)Identität. Heimgesucht von Visionen, die auf wichtige Bezugspersonen verweisen – der strenge Vater, der einstige Kreativpartner Dalí, dessen Ruhm schwere Schatten wirft –, pendelt der mit markanter Zahnlücke und herausfordernden Augenbrauen gezeichnete Avantgardist zwischen Selbstdarstellung und aufrichtigem Schöpfergeist hin und her. Am Ende siegt das Genie – was allerdings die Widersprüchlichkeit des Buñuel-Mythos glättet.

Auch der schnörkellose, skizzenhafte Animationsstil entbehrt nahezu vollständig der herben Intensität jenes Schaffens, dessen Wirkmacht der Film würdigen will. Am besten, man betrachtet ihn als Anregung: Am 12. März läuft der Halbstünder „Las Hurdes“ im Österreichischen Filmmuseum, im Zuge einer Retrospektive, die Buñuel zwei weniger bekannten Regiekollegen gegenüberstellt: Luis García Berlanga und Juan Antonio Bardem. Beides Altmeister der spanischen Kinematografie, die den kritischen Impetus ihres Landsmanns in ästhetisch eigenständige Bahnen lenkten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2020)