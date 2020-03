Mordprozess: 83-Jährige erlitt tödliche Stiche

Ein 38-jähriger Mann aus Rumänien stand vor Gericht.

Wiener Neustadt. Der Angeklagte ist für Strafgerichte kein unbeschriebenes Blatt: 2005 hatte er in seiner rumänischen Heimat einen Raubmord an seinem Vermieter begangen; 2017 wurde er auf Bewährung entlassen. Am Montag stand der 38-Jährige erneut wegen Mordes vor Gericht. Sein Opfer: eine 83-jährige Frau.

Sie war vorigen August auf offener Straße von hinten mit einem Küchenmesser attackiert worden. Und starb durch zwölf Stiche in Hals und Nacken.

Eigentlich habe er eine ganz andere Frau umbringen wollen, erklärte nun der Angeklagte. Nämlich die Frau jenes Pferdegestütbesitzers, für den er kurz gearbeitet hatte, ehe er den Job verlor. Er habe die Verwechslung erst bemerkt, als er die Sterbende auf den Rücken gedreht habe. Der Staatsanwalt hat nun eine Bestrafung und eine Anstaltseinweisung beantragt. Kommenden Montag soll das Urteil ergehen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2020)