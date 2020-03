Virus fegt "Messehalle der Welt" leer

Das Coronavirus beutelt die größte Messeindustrie der Welt. Erste Zulieferer stehen vor dem Ruin: „Unserer Branche wurde die Grundlage entzogen“, sagt einer.

Berlin. Die Schnellbahn der Linie 5 in Berlin ist in der Vorwoche drei Stationen weiter gefahren als üblich. Sonderzüge rollten zum Bahnhof Olympiastadion und dem nahen Messegelände. In den Waggons sollten sich die Besucher der ITB, der weltweit größten Reisemesse, drängen. Aber so war das nicht. Die ITB wurde abgesagt. Die erwarteten 160.000 Besucher blieben zu Hause. Nur die für die ITB angeforderten Züge fuhren trotzdem.