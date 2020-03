Die Leuchttürme der Wiener SPÖ

Corona-Forschung, mehr Personal für Spitäler, mehr Gratis-Ganztagsschulen.

Frauenkirchen. Bei der Klubklausur der Wiener SPÖ wurden wieder neue rote Leuchtturmprojekte präsentiert, wie es Bürgermeister Michael Ludwig formulierte. Wobei die Klubklausur auch im Zeichen des Coronavirus stand – nicht nur wegen der Empfehlung, das Händeschütteln zu vermeiden.

Die Stadt stellt nun eine Million Euro zur Verfügung, um noch offene Fragen bezüglich des Coronavirus zu erforschen. Damit soll auch der Life-Science-Sektor in Wien gefördert und ausgebaut werden, so Ludwig, der einen Sozialpartnergipfel ankündigte, mit dem die negativen Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt abgefedert werden sollen. Das größte Projekt ist aber die Aufrüstung im Wiener Gesundheitsbereich. Insgesamt werden die Ausbildungskapazitäten bis 2024 schrittweise um 2750 Plätze auf 7650 Plätze erhöht. So wird beispielsweise die Zahl der 1200 Ausbildungsplätze für Ärzte in KAV-Spitälern um 250 Plätze erhöht, die Zahl der Pflegeassistenz-Ausbildungsplätze steigt von 1100 auf 1800. So soll der Personalmangel in Wiens Gesundheitssystem mittelfristig bekämpft werden.

Kürzlich kündigte Ludwig an, die Zahl der Gratis-Ganztagsschulen auf 63 zu erhöhen, nun kommen sieben weitere dazu. Als arbeitspolitische Maßnahme wird die Zahl der speziell für über 50-Jährige geschaffenen Jobs (der Stadt) von derzeit 500 auf 1000 erhöht. Im Umweltbereich baut Wien die Fernkälte aus. Bis 2024 werden 65 Millionen Euro investiert; damit sollen (gegenüber normalen Klimaanlagen) 50 Prozent Co 2 eingespart werden. Als Erste werden Amtshäuser und Bürogebäude angeschlossen, Privathaushalte sollen später folgen.

Im Kulturbereich wird die Stadt künftig nur jene Organisationen finanziell unterstützen, die freie Kulturschaffende nicht ausbeuten; also ein vorgegebenes Mindesthonorar bezahlen. Und es wird eine Wiener Ehrenamtwoche in der letzten Schulwoche eingeführt. Schulkinder werden dabei eingeladen, sich Berufe und Tätigkeiten anzusehen, die ehrenamtlich gemacht werden. (stu)

