Norditaliens Spitäler im Stresstest

Die drastischen Vorsorgemaßnahmen der italienischen Regierung zur Eindämmung des Coronavirus sind auch aus einem Grund nötig: Sie sollen das Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren. Ab Dienstag werden in Italien alle Skiorte geschlossen.

Rom. Jeden Tag um 18 Uhr teilt der italienische Katastrophenschutz die neuen Fallzahlen der Coronavirus-Epidemie mit, die Italien seit nunmehr 17 Tagen fest im Griff hat. Diese Wasserstandsmeldungen fielen zuletzt immer dramatischer aus und zeigten immer deutlicher, dass die Vorsorgemaßnahmen, die zur Eindämmung des Virus beitragen sollten, keinen ausreichenden Effekt hatten. Am Sonntag wurden daher die Maßnahmen erneut verschärft, große Teile Norditaliens zur Sperrzone erklärt und Restriktionen für das gesamte Land erlassen. In 27 Gefängnissen kam es zu Revolten, die Häftlinge wehren sich gegen den Beschluss, keinen Besuch von Angehörigen mehr bekommen zu dürfen. In Modena starben sechs Insassen. Auf Anweisung des Zivilschutzes würde alle Skiorte des Landes geschlossen, verkündete die Regierung am Montagabend.