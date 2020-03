Angeklagte müssen nichts befürchten

In Amsterdam startete der lang erwartete Strafprozess gegen vier Männer, die den Flugzeugabschuss organisiert haben sollen. Ob sie zur Rechenschaft gezogen werden, ist unklar.

Moskau/Amsterdam. „Viele haben auf diesen Tag lang gewartet.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende Richter, Hendrik Steenhuis, am Montag in Amsterdam den lang erwarteten Strafprozess zum Abschuss des Flugs MH17 über der Ostukraine. „Eine sehr schmerzhafte und emotional aufreibende Periode“ erwarte die Angehörigen der Opfer, sagte Steenhuis. Deren Namen wurden im Gerichtsaal einzeln verlesen. Es waren beklemmende Minuten.

Seit dem Flugzeugabschuss, der den Krieg in der Ostukraine erst in die internationalen Schlagzeilen brachte, sind fast sechs Jahre vergangen. Am 17. Juli 2014 startete das Flugzeug der Malaysia Airlines von Amsterdam mit Kurs auf Kuala Lumpur. Über der Ostukraine schoss es eine Rakete vom Himmel. Die Toten und die Trümmer fielen herab in ein Kriegsgebiet, in dem in jenen Wochen schwere Gefechte zwischen der ukrainischen Armee und von Russland unterstützten Separatisten tobten. Eine Buk-Rakete, die aus russischem Militärbestand in die Hände der Separatisten gelangt war, kostete 298 Unbeteiligte aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben.

Mehrmonatige Verhandlungen

Der Prozess, der in einem kleinen Gerichtssaal in Amsterdam Schiphol geführt und im Internet live übertragen wird, will jene bestrafen, die für das Verbrechen verantwortlich sind. Dabei geht es um mehr als um die Frage, wer den Auslöser drückte. Es geht um die Befehlskette. Die Verdächtigen sind vier Männer aus dem Umfeld der Separatisten. Ihnen könnten lebenslange Haftstrafen drohen.

Der Prozess dürfte sich über mehrere Monate hinziehen. Gestern wurden zunächst technische Details geklärt (die Dauer der täglichen Verhandlungen samt Mittagspausen). Danach wurde in aller Ausführlichkeit dargelegt, wie das Gericht erfolglos versuchte, Kontakt zu den in Russland gemeldeten Tatverdächtigen aufzunehmen. Die russischen Behörden waren – so viel war ersichtlich – bei alldem keine Hilfe. Die Verdächtigen wüssten vom Prozess, hätten sich aber gegen ein Erscheinen entschieden, erklärte das Gericht. Russland „kann oder wird sie nicht ausliefern“. Nur einer der Angeklagten, Oleg Pulatow, ist in Amsterdam durch ein Team von drei Anwälten vertreten. Die anderen drei – Igor Girkin, Sergej Dubinskij und Leonid Hartschenko – ignorieren den Prozess komplett.

Insbesondere am Fall Igor Girkins ist sichtbar, welche Freiheiten der prominenteste der vier Angeklagten in Russland genießt. Girkin war einst „Verteidigungsminister“ der Donezker Separatisten. Nach seiner Rückkehr nach Moskau machte er in Umfragen kurzzeitig sogar Präsident Wladimir Putin Konkurrenz. Dann wurde es ruhig um ihn. Heute engagiert er sich in einem neu gegründeten Parteiprojekt und absolviert unbehelligt öffentliche Auftritte. Die Separatisten hätten mit dem MH17-Abschuss nichts zu tun, erklärte er. In den Medien veröffentlichte Tonbandprotokolle weisen freilich in eine andere Richtung.

Girkin und die anderen haben in Russland nichts zu befürchten, da Moskau trotz erdrückender Indizien jegliche übergeordnete Verantwortung von sich weist. Das hat viel mit Russlands Rolle im Konflikt in der Ostukraine zu tun, wo man bis heute so tut, als sei man keine Kriegspartei und habe den Konflikt im Nachbarland nicht aktiv befeuert. Doch gerade im Fall MH17 sind die Indizien für eine russische Intervention schwer bestreitbar: Den Ermittlern zufolge stammt die Buk-Rakete aus dem Bestand der 53. Brigade der russischen Armee bei Kursk. Sie wurde über die Grenze in die Ukraine gebracht, davon zeugen viele Aufnahmen. Wer wusste aller davon? Nur lokale Verantwortliche? Der Verteidigungsminister? Der Kreml? Das sind für Moskau tatsächlich unangenehme Fragen.

Im Prozess werden Zeugenaussagen gehört werden, die Aufklärung über die Befehlskette geben könnten. Ob er den Angehörigen Gerechtigkeit geben wird, ist unklar. Die Tatverdächtigen dürften in absentia verurteilt werden. Moskau dürfte seine Haltung auch nach dem Urteil nicht ändern.

Russland sieht sich als „Opfer“

Zuletzt beklagte das Außenministerium in Moskau den „anschuldigenden Ton“ gegenüber Russland. Die offizielle Politik deckt die Verantwortlichen, Russland sieht sich als Opfer – all das ist eine zynische Verdrehung der Tatsachen. So ist der MH17-Prozess auch eine Erinnerung daran, was Russland und den Westen bis heute trennt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2020)