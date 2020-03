Mourinho ist wieder ganz der Alte

(c) Action Images via Reuters (ANDREW BOYERS)

Nach beachtlichem Amtsantritt bei Tottenham droht dem Starcoach nun das Aus gegen Leipzig. Den Schuldigen für die Krise hat er schon ausgemacht.

Leipzig. Eine neue Seite war es, die José Mourinho zuletzt in Tottenham gezeigt hatte. Gelassen in den Pressekonferenzen, eine Art Kumpeltyp für seine Spieler. Keine Spur mehr vom egozentrischen Starcoach, der über Schiedsrichter herzog und Journalisten auflaufen ließ. Unlängst hatte er sogar gescherzt, einen derart faulen Profi, wie er es in seiner aktiven Karriere gewesen sei, hätte er als Trainer ablösefrei verschenkt.

Mourinho hatte mit den Spurs auch einen beachtlichen Start hingelegt. Als er Ende November in Nordlondon übernahm, ging es von Tabellenplatz zwölf in der Premier League wieder auf Rang fünf nach vorn, gegen Manchester City gelang ein Prestigeerfolg (2:0).

Dann aber verlor Mourinho nicht nur das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen RB Leipzig (0:1), sondern auch seine beiden Topscorer Harry Kane (Muskelriss) und Son Heung-min (Armbruch). Tottenham ist seither fünf Spiele in Folge sieglos und als Tabellenachter in der Liga sieben Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Vor dem Rückspiel in Leipzig (21 Uhr, live, Sky) meldete sich also der alte Mourinho zurück. Das Prinzip ist bekannt: Läuft es nicht, gibt es viele Schuldige – nur nicht den Trainer selbst.

Abgesehen hat es Mourinho dieses Mal auf Tottenham-Rekordtransfer Tanguy Ndombele, den er sich nach dem 1:1 gegen Burnley am Wochenende öffentlich vorknöpfte. „Wichtiger als die Taktik ist es, Mittelfeldspieler zu haben, die das Spiel zusammenhalten. Das haben wir nicht. Ich muss aber sagen, Tanguy hatte genug Zeit, um auf ein anderes Level zu kommen. Ein Spieler mit seinem Potenzial, seiner Verantwortung muss uns mehr geben.“ Der Franzose, 23, war im Sommer um 60 Mio. Euro aus Lyon gekommen. Seine Bilanz ist bescheiden: zwei Tore, vier Vorlagen in 27 Partien.

Ndombele wäre nicht der erste Starspieler, mit dem sich Mourinho angelegt hätte. Mit Paul Pogba führte er in Manchester Kleinkrieg, Real-Kapitän Iker Casillas nahm er dessen Freundschaft mit den Erzrivalen aus Barcelona übel, mit Cristiano Ronaldo gab es Konflikte, weil sich dieser an Mourinhos Defensivtaktik störte. Bei Chelsea vergrämte er Supertalent Kevin De Bruyne, bei United demontierte er Altstar Bastian Schweinsteiger.

Vom nun kritisierten Ndombele war bisher nichts zu hören. Geht Mourinhos Kalkül auf, gibt er die Antwort heute auf dem Platz. (joe)



Achtelfinal-Rückspiele: Leipzig – Tottenham (21 Uhr, Sky; Hinspiel: 1:0), Valencia – Bergamo (21, Dazn; 1:4).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2020)