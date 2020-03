Warum Meerestiere Plastik mit Futter verwechseln

(c) imago images/Cavan Images (via www.imago-images.de)

Es ist der Duft: Am Kunststoff kleben verfaulende Algen und Mikroben.

Für fast 700 Arten ist Plastikabfall im Meer eine tödliche Gefahr, Hunderttausende Tiere fallen ihm jedes Jahr zum Opfer. Auch Schildkröten oder Wale schlucken leere Flaschen oder Sackerln und sterben daran. Aber warum etwa junge Meeresschildkröten den Kunststoff für Nahrung halten, blieb bisher rätselhaft. Verwechseln sie Sackerln optisch mit Quallen? Aber sie fressen auch Plastikteile, die ganz anders aussehen, oder verfangen sich darin. Nun zeigen US-Biologen (in Current Biology, 9. 3.): Der Duft zieht sie an. Nicht der von Kunststoff, sondern von einer Schicht, die sich nach wenigen Tagen im Meer auf ihm bildet: aus verfaulenden Resten von Algen, Mikroorganismen und Pflanzen.

Der Nachweis gelang durch ein Experiment mit Baby-Schildkröten. Keine Sorge: Sie mussten dafür kein Plastik schlucken. Jungtiere suchen sich Nahrung, die auf der Oberfläche treibt, und um sie besser zu orten, stecken sie die Nasen aus dem Wasser. Die Forscher führten mit einem Rohr und einem Ventilator nacheinander verschiedene Geruchsstoffe in den „Luftraum“ des abgedeckten Aquariums. Das überraschende Ergebnis: Wenn die Tiere das Plastik mit Ablagerungen rochen, hielten sie ihre Nasen genauso oft aus dem Wasser wie bei echtem Futter. Es ist gut möglich, dass auch ältere Schildkröten (durch im Wasser übertragene Geruchsstoffe) und vor allem andere Meerestiere in ähnliche „olfaktorische Fallen“ tappen. Zu befürchten ist eine Art Kettenreaktion: Große Konzentrationen von Plastik im Meer könnten viele Säugetiere, Fische und Vögel anlocken, die das vermüllte Gebiet irrtümlich für reich an Nahrung halten. (gau)

