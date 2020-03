Die elastische türkis-grüne Koalition

Geht da noch etwas? Die ÖVP betont die Bedeutung des Außengrenzenschutzes, die Grünen wollen in Sachen Flüchtlingspolitik ein Maßnahmenpaket verhandeln. Die Stimmung ist angespannt.

Wien. Angespannt, aber einig. So beschreibt ein Grüner die Stimmung in der Partei. Und genau so wirkt der Juniorpartner der Regierung auch nach außen. Denn obwohl eingetreten ist, was stets als Krisenszenario Nummer eins beschrieben worden ist – eine Neuauflage des Flüchtlingsthemas –, halten sich die Grünen vom Vizekanzler abwärts brav ans Koalitionsskript. Das da lautet: Wir haben verschiedene Meinungen, aber kein Problem. Oder wie es die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, formuliert: „Als Regierungspartei fordern wir nichts, wir verhandeln.“