Wie Wiens Stadtpatron gefeiert wird

Kommenden Sonntag (15. März) jährt sich der Todestag des Wiener Stadtpatrons Klemens Maria Hofbauer zum 200. Mal. Etliche Orte erinnern an den Heiligen.

Wien. 1751 im südmährischen Dorf Tasswitz (Tasovice) bei Znaim geboren, wuchs er in bescheidenen Verhältnissen auf, erlernte den Beruf des Bäckers, trat in eine Klosterschule ein und zog mit 29 Jahren als Bäcker nach Wien. Bei einer Rom-Wallfahrt nahm der als Johannes getaufte Mann jenen Namen an, unter dem er berühmt werden sollte: Klemens Maria Hofbauer.

Seit 1914 ist er der Stadtpatron Wiens. Dieser Tage finden in und um den Stephansdom Klemens-Feiern statt. 1784 war Hofbauer in den Redemptoristenorden eingetreten, wo er die Priesterweihe empfing. In den 10er-Jahren des 19. Jahrhunderts versorgte er Arme regelmäßig mit Brot und Suppe. Alsbald habe Hofbauer als „Pfarrer von ganz Wien“ gegolten, wie Redemptoristen-Vikar Martin Leitgöb am Montag vor Journalisten erklärte.

Hofbauer starb am 15. März 1820 – in Wien. Sein Todestag wurde zum kirchlichen Gedenktag. Dieses Jahr ist es eben der 200. Papst Leo XIII. hatte ihn 1888 seliggesprochen. Die Heiligsprechung durch Papst Pius X. folgte 1909 – dieser Papst war es auch, der den Redemptoristen 1914 zum Stadtpatron von Wien erklärte. Übrigens: Heute hat der relativ junge Orden weltweit 5000 Mitglieder.

Zudem ist Hofbauer Patron der Bäcker, weshalb Jahr für Jahr am 15. März sogenannte Klemensweckerln gebacken werden. Wiens Bäcker seien sich dieser Tradition wohl bewusst, bekräftigte am Montag der Chef der Landesinnung des Wiener Lebensmittelgewerbes, Kurt Schebesta.

Dieses Jahr dauert die Back-Aktion sogar sechs Wochen lang an – und zwar ab Freitag, 13. März (beteiligt sind die Bäckereien Felber, Grimm, Der Mann, Schrott, Szihn und Wannenmacher). Ein Teil der Erlöse kommt einem guten Zweck zugute (siehe Infobox). Am Samstag gibt es unter dem Titel „Der Heilige und seine Stadt“ einen Spaziergang zu den Wirkstätten des hl. Klemens Maria – mit dabei: der Vorsteher des ersten Bezirks, Markus Figl (Treffpunkt: 9.50 Uhr vor dem Riesentor des Stephansdoms).

Als das Klemens-Zentrum Wiens fungiert die Kirche Maria am Gestade in der Salvatorgasse (erster Bezirk). Dort liegen Hofbauers sterbliche Überreste. Weitere Klemens-Stätten: die Minoritenkirche, die Ursulinenkirche oder etwa die Alte Universität.

Am Sonntag findet im Stephansdom ein Festgottesdienst mit dem Brünner Weihbischof Pavel Konzbul und Dompfarrer Toni Faber statt. (m. s.)

GUTER ZWECK Spenden. Vom 13. März bis 25. April gehen pro verkauftem Klemensweckerl 20 Cent an das mobile Kinderhospiz und Kinderpalliativteam Momo. Dieses betreut aktuell 95 Familien. Die Betreuung ist kostenlos. Momo lebt von Spenden und erhielt zuletzt auch städtische Förderung. In Wien leben 800 Kinder/Jugendliche, die an einer lebensgefährlichen Krankheit leiden.

