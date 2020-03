Coronavirus: Konkrete Auswirkungen auf Konjunktur nach wie vor unklar

Bisher seien vor allem Tourismus und Verkehr betroffen, so das Wifo.

Wien. Bei Österreichs zweitwichtigstem Handelspartner, Italien, ist seit dem Wochenende die wirtschaftlich stärkste Region, Lombardei, Teil einer Sperrzone. An den globalen Börsen wiederum dominieren schon seit zwei Wochen die roten Zahlen, und am Montag brach – ausgelöst durch den aktuellen Ölpreisverfall – richtige Panik aus.

Angesichts dieser Ereignisse verwundert es nicht, dass immer öfter Rezessionssorgen laut werden und Politiker in Frankreich oder Italien zunehmend nach europaweiten Konjunkturprogrammen rufen. Doch wie düster sieht die Lage für die heimische Volkswirtschaft wirklich aus?

Eine klare Antwort auf diese Gretchenfrage könne derzeit noch nicht gegeben werden, sagt Stefan Ederer vom Wifo, das am Montag einen aktuellen Konjunkturtest veröffentlicht hat. Demnach hat das Coronavirus sich in den verfügbaren Konjunkturindikatoren bisher noch nicht niedergeschlagen. Allerdings spiegeln sich in diesen Indikatoren nicht die Entwicklungen der vergangenen drei Wochen wider, in denen das Virus von einem chinesischen zu einem globalen Problem wurde. „Die harten Faktoren sind oft noch aus der Zeit des Jahreswechsels, die Stimmungsbarometer wurden zwar im Februar erhoben, allerdings großteils in der ersten Februarwoche“, so Ederer.

Viel Unsicherheit in Prognose

Um eine Prognose für die Zukunft zu berechnen, müsse daher ein Szenario unterstellt werden – das allerdings mit Unsicherheiten behaftet ist. Im vom Wifo angenommenen Normszenario beschränken sich die konkreten Auswirkungen des Coronavirus, etwa in Form von Quarantänen, auf das erste Halbjahr. „Tritt dieser Fall ein, und die aktuellen Probleme bleiben zeitlich begrenzt, dann würde die globale Konjunktur halbwegs glimpflich davonkommen.“ In der Industrie würden die jetzigen Rückgänge dann nämlich in Form von Nachzieheffekten nachgeholt werden. Nur beim Tourismus und in der Verkehrsbranche sei das nicht möglich. Das seien auch die zwei derzeit am stärksten betroffenen Branchen, so der Wifo-Ökonom.

Wird dieses erhoffte Szenario Realität, dann könnte die heimische Volkswirtschaft sogar lediglich 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte Wachstum verlieren. Bisher wurde für 2020 vom Wifo ein Wachstum von 1,2 Prozent erwartet. Eine aktualisierte Prognose soll es Ende März geben.

Ein allgemeines Konjunkturprogramm sei daher noch nicht angebracht. So sei etwa der Bausektor nach wie vor gut ausgelastet. Hier würden staatliche Maßnahmen nur die Preise erhöhen. Allerdings sei es richtig, dass der Staat stark betroffenen Unternehmen mit Haftungen oder Kurzarbeit hilft. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2020)