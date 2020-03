Adelige darf den Titel „de“ im Namen führen

Nur der Titel „von“ ist in Österreich verboten.

Linz. Grundsätzlich ist Österreichern das Tragen von Adelsnamen – des „von“– laut Adelsaufhebungsgesetz verboten. Die Österreichische Botschaft in Bern hatte deshalb den Antrag einer österreichisch-französischen Staatsbürgerin, die in der Schweiz lebt, für einen Reisepass mit dem Familiennamen, in dem der Titel „de“ angeführt wurde, abgewiesen. Dagegen hat die Frau Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht in Linz eingebracht.

Dieser wurde stattgegeben. Die Durchführung des Gesetzes ist in der Vollzugsanweisung geregelt. Und darin ist nur von dem Namenszusatz „von“ die Rede. Die Verwendung der französischen Präposition „de“ werde nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Die Doppelstaatsbürgerin darf den Titel im Namen behalten. (APA)

