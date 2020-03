AUA fliegt nicht mehr nach Venedig, Mailand und Bologna

Viele AUA-Flieger bleiben am Boden.

Aufgrund des behördlichen Flugstopps des Gesundheitsministeriums werden die Flüge temporär eingestellt.

Austrian Airlines (AUA) stellt wegen des Coronavirus die Flüge von Wien nach Venedig, Mailand und Bologna temporär ein. Der behördliche Flugstopp des österreichischen Gesundheitsministeriums mache den Anflug nicht mehr möglich, teilte die Fluglinie am Montagabend mit. Die Sperre gilt ab dem 10. März bis voraussichtlich Ende März.

Die Flüge nach Rom und Neapel werden vorerst weiterhin angeboten, betonte die Fluggesellschaft in einer Aussendung. "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen rund um das Corona Virus sind aber weitere Flugstreichungen nicht ausgeschlossen."

Nach Venedig und Bologna hat die AUA bis zu drei tägliche Flüge durchgeführt, nach Mailand waren es bis zu sechs. Das Flugprogramm wurde bereits letzte Woche wegen des Nachfrageeinbruchs stark ausgedünnt. Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, werden sofern möglich umgebucht oder sie erhalten ihr Geld zurück.

Auch Laudamotion streicht Flüge

Auch die Laudamotion-Mutter Ryanair hat am Montag angekündigt, weitere Flüge von und nach Italien zu streichen. Die Reduktion betrifft Flüge bis zum 8. April. Die Entscheidung fiel, nachdem die italienische Regierung am Wochenende im Norden des Landes Reisebeschränkungen eingeführt hat.

Europas größte Billigfluggesellschaft kündigte an, ab Dienstag alle italienischen Inlandsflüge von und nach Bergamo, Parma, Treviso und Mailands Flughafen Malpensa einzustellen. Die Fluggesellschaft wird auch einen stark reduzierten internationalen Flugplan zu diesen vier Städten sowie nach Venedig und Rimini anbieten. Flüge dorthin sollen nur mehr freitags, samstags, sonntags und montags durchgeführt werden.

Ryanair sowie die Österreich-Tochter Laudamotion haben ihre Flüge bisher um ein Viertel reduziert. Die Flüge nach Bergamo und Bologna stellt Laudamotion ab morgen, Dienstag, für gut zwei Wochen komplett ein. „Betroffene Passagiere können bei Stornierung des Fluges kostenfrei umbuchen, sowie auf Wunsch eine Erstattung erhalten", erklärte eine Sprecherin.

Griechenland, Portugal

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP hat von März bis Mai weitere 2.500 Linienflüge eingestellt, nachdem am Donnerstag schon 1000 angekündigt worden waren. Dies sei auf einen Rückgang der Nachfrage aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die griechische Behörde für Zivilluftfahrt hat am Montag die Einstellung aller Flüge von und nach Norditalien angeordnet.

(APA)