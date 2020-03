Novartis macht erneut Milliarden für Aktienrückkauf locker

Der Schweizer Pharmakonzern will in den nächsten drei Jahren zehn Prozent seiner Aktien vom Markt nehmen.

Novartis legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Der Schweizer Pharmakonzern kündigte am Dienstag an, ab dem 11. März 2020 bis zu zehn Prozent der eigenen Titel an der Schweizer Börse über eine separate Handelslinie zurückzukaufen. Das Programm dauere voraussichtlich bis März 2023. Auf den zukünftigen Generalversammlungen sollen Kapitalherabsetzungen im Umfang der jeweiligen Rückkäufe beantragt werden. Novartis habe die UBS mit der Durchführung des Rückkaufs beauftragt.

(Reuters)