Sars-CoV-2: Wiener MedUni stellt auf "Home Learning" um

Nach der Uni Innsbruck schließt auch die erste Wiener Hochschule ihre Türen: Ab sofort werden keine Lehrveranstaltungen und Prüfungen mit physischer Präsenz abgehalten.

Mit der Universität Innsbruck hat am Montag die erste österreichische Hochschule ihren Lehrveranstaltungsbetrieb vor Ort ein- und auf „Distant Learning" umgestellt. Nun folgt die Medizinische Universität in Wien dem Beispiel. „Um zu einer Reduktion der weiteren Verbreitung einer Sars-CoV-2 Infektion bestmöglich beitragen zu können“, habe das Rektorat in Abstimmung mit der Behörde entschieden, für einen Zeitraum von 14 Tagen keine Präsenzeinheiten mehr abzuhalten, heißt es in einer Mitteilung an die Studierenden, die der „Presse“ vorliegt.

Konkret „werden ab sofort in allen Studien (Humanmedizin, Zahnmedizin, Medizinische Informatik, Doktoratsstudien) keine Lehrveranstaltungen und Prüfungen mit physischer Präsenz abgehalten“. Der Unterricht wird auf „Home Learning" und „E-Learning" umgestellt.

Die Maßnahmen betreffen sowohl Vorlesungen und Seminare als auch alle Praktika inklusive alle klinischen Praktika am AKH wie in den Lehrkrankenhäusern in Wien. Ebenfalls inbegriffen sind „alle klinischen Praktika im 5. Studienjahr Humanmedizin in den Lehrkrankenhäusern in Wien und Niederösterreich".

Um das jeweilige Studium ohne Komplikationen fortsetzen zu können, werden die Betroffenen aufgerufen, regelmäßig ihren E-Mail-Account abzurufen.

Feste sollten verschoben werden

Außerdem wird in der Aussendung auf die „große Gefahr von Übertragungen im privaten Bereich“ hingewiesen und darum gebeten, „private Veranstaltungen und Feste zu verschieben".

