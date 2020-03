Live

In Österreich sind derzeit 206 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt. Die Regierung schließt die Unis, größere Veranstaltungen werden verboten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Das Coronavirus hat die Welt weiter im Griff: Die Gesundheits- und Innenminister der EU stimmen sich ab sofort in täglichen Telefonkonferenzen ab, um Informationen und beste Praktiken über die Verbreitung des Erregers Sars-CoV-2 auszutauschen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich heute, Mittwoch, in einer Pressekonferenz Fragen zur Epidemie stellen. Die österreichische Regierung tritt heute am späten Vormittag zusammen, um weiterführende Maßnahmen - insbesondere, wie in Schulen und Kindergärten weiter vorgegangen werden soll - kundzutun.

Gestern, Dienstag, hat Türkis-Grün bereits einen weitreichende Erlass beschlossen. Er beinhaltet sowohl Grenzkontrollen zu Italien (Personen aus dem Nachbarland dürfen in Österreich ohne Gesundheitsattest nicht mehr einreisen), als auch die Schließung aller heimischer Hochschulen ab spätestens Montag, 16. März.Unternehmen werden dazu angehalten, Heimarbeit zu ermöglichen. Veranstaltungen im Freien, die mehr als 500 Besucher aufweisen, dürfen nicht mehr stattfinden. Dasselbe gilt für Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Sie werden bis Anfang April gestrichen. Sozialkontakte sollen „für einige Wochen“ eingeschränkt werden, Besuche in Pflegeheimen sowie Familienessen oder der Besuch im Kino oder die Zahl der Einkäufe eingestellt werden. Öffentliche Verkehrsmittel sollen so gut als möglich nicht in den Stoßzeiten genutzt werden.

Aktuell sind in Österreich 206 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier an Covid-19-Erkrankte sind inzwischen wieder genesen (je zwei in Tirol und Wien). Weltweit wurden nach Angaben der John Hopkins Universität bis dato 119.132 Corona-Erkrankte registriert.

Die weltweiten Ereignisse im Liveticker: